20 Февр. 2020 2020-02-20T12:35:24+03:00

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26-летний житель Тульской области пытался подкупить липецкого полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Накануне, 19 февраля, участковый обнаружил мужчину, который у дома по улице Гагарина в Липецке организовал стихийную торговлю. Документов на реализацию товара у него не было. Тогда туляк решил договориться с представителем власти. Мужчина предложил полицейскому 2 тыс. рублей в обмен на свое спокойствие.

Участковый отказался, а также сообщил о произошедшем в Дежурную часть. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задокументировали данный факт. Теперь мужчине грозит административная ответственность. Его также могут наказать за покушение на дачу взятки должностному лицу.

ИСТОЧНИК KP.RU