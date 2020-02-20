В Липецке пропала 67-летняя пенсионерка

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:19:28+03:00

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В Липецкой области пропала 67-летняя женщина. В минувшую среду, 19 февраля, Шопина (Котова) Надежда (Мария) Ефимовна вышла из дома в Липецке и не вернулась. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, собраны в пучок, глаза серо-зеленые.

Была одета: темное плащевое пальто, черные кожаные полусапожки, темный платок.

Просьба ко всем, кто видел пенсионерку или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU