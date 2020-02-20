В парке Победы Липецка появятся открытые бассейны

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:02:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в Липецке благоустроят парк Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, уже готовится проектно-сметная документация. А первый этап работ планируют завершить ко Дню Победы.

Парк разделят на 5 тематических зон: молодежно-патриотическую, детскую, зону аттракционов, экологических троп и открытых бассейнов. Со стороны проспекта 60 лет СССР заменят входную группу. Там же создадут территорию дополненной реальности – установят QR-модули, которые смогут погрузить гостей в виртуальное поле боя. От главного входа до фонтана появится новая плитка. Главную сцену парка отремонтируют.

Второй этап работ стартует в мае. На территории заменят плитку, установят новые лавочки, урны и малые архитектурные формы. Появятся зоны для занятия спортом, детских игр, проведения праздников и другие. Фуд-корты и торговые точки организуют в едином стиле. Аттракционы останутся. Добавятся карусели, которые ранее находились в Быхановом саду. Их установят на площадке, где дрессировали собак. Площадку для выгула перенесут.

ИСТОЧНИК KP.RU