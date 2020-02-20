20 Февр. 2020 2020-02-20T17:42:53+03:00

За неделю цены на топливо в Липецке и области выросли на 0,4% Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Липецкстат опубликовал цены на бензин и дизельное топливо по состоянию на 17 февраля. Так, средняя стоимость за литр бензина в Липецкой области – 44,08 рубля. Как сообщили в пресс-службе регионального органа, за неделю он подорожал на 0,4%.

Бензин марки АИ-92 в среднем по региону стоит 42,66 рубля. По сравнению с 10 февраля, цена выросла на 0,7%. Стоимость остальных марок и дизеля осталась прежней. АИ-95 – 46,18 рублей за литр. АИ-98 – 51,85 рублей в среднем по Липецку и области. Цена дизельного топлива составила 47,10 рублей за литр.

Кстати, неделю назад уровень цен на автомобильный бензин и дизельное топливо осталось неизменным.

ИСТОЧНИК KP.RU