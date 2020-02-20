За неделю цены на топливо в Липецке и области выросли на 0,4%
Липецкстат опубликовал цены на бензин и дизельное топливо по состоянию на 17 февраля. Так, средняя стоимость за литр бензина в Липецкой области – 44,08 рубля. Как сообщили в пресс-службе регионального органа, за неделю он подорожал на 0,4%.
Бензин марки АИ-92 в среднем по региону стоит 42,66 рубля. По сравнению с 10 февраля, цена выросла на 0,7%. Стоимость остальных марок и дизеля осталась прежней. АИ-95 – 46,18 рублей за литр. АИ-98 – 51,85 рублей в среднем по Липецку и области. Цена дизельного топлива составила 47,10 рублей за литр.
Кстати, неделю назад уровень цен на автомобильный бензин и дизельное топливо осталось неизменным.
ИСТОЧНИК KP.RU