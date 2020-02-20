МЧС предупреждает: в выходные на Липецк обрушится снегопад

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:28:12+03:00

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Спасатели вновь предупреждают липчан о непогоде. В субботу и воскресенье, то есть 22 и 23 февраля, в Липецке и области ожидается снегопад, а также сильный ветер с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит около 5 градусов мороза. Днем в регионе до 5 градусов выше ноля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в такую погоду повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Могут оборваться линии электропередач, обрушиться слабо укрепленные, широкоформатные, рекламные конструкции. Возможно нарушение работы автотранспорта, в том числе из-за ДТП. Машины экстренных служб могут дольше обычного ехать до указанного места.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU