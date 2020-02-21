2020-02-21T09:25:38+03:00
Общество

В Липецке пропала 14-летняя школьница

Валерия ушла из дома и не вернулась
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропала 14-летняя школьницаВ Липецке пропала 14-летняя школьницаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке ищут подростка. В минувшие выходные пропала 14-летняя Сарафанова Валерия Борисовна. В субботу, 15 февраля, она около 16.00 ушла из дома по улице Московской областного центра. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до настоящего момента ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, темно-русые волосы, стрижка "каре".

Была одета: голубая куртка, палантин серо-голубого цвета, черные джинсы, черные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел Валерию Сарафанову или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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