Под Липецком со дна пруда спасатели подняли тела детей
В Липецкой области случилась трагедия. В селе Грачевка Усманского района дети утонули в пруду. В эту пятницу, 21 февраля, в 3.05 очевидцы обнаружили на берегу вещи. Они сообщили об этом спасателям, которые тут же прибыли на место.
В 4.40 со дна пруда подняли тело. В 8.05 - второе. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, тела погибших передали полицейским. Устанавливаются обстоятельства гибели и причина смерти. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
По данным пресс-службы регионального УГПСС, в пруду обнаружили тела детей 8 и 11 лет. Психологическая служба управления оказывает помощь родственникам погибших.
Липчанам напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на льду. В случае происшествия звонить на номер "112".
ИСТОЧНИК KP.RU