2020-02-21T09:41:49+03:00
Происшествия

Под Липецком со дна пруда спасатели подняли тела детей

Устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетних
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком со дна пруда спасатели подняли тела детейПод Липецком со дна пруда спасатели подняли тела детейФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

В Липецкой области случилась трагедия. В селе Грачевка Усманского района дети утонули в пруду. В эту пятницу, 21 февраля, в 3.05 очевидцы обнаружили на берегу вещи. Они сообщили об этом спасателям, которые тут же прибыли на место.

В 4.40 со дна пруда подняли тело. В 8.05 - второе. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, тела погибших передали полицейским. Устанавливаются обстоятельства гибели и причина смерти. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

По данным пресс-службы регионального УГПСС, в пруду обнаружили тела детей 8 и 11 лет. Психологическая служба управления оказывает помощь родственникам погибших.

Липчанам напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на льду. В случае происшествия звонить на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком утонул рыбак
В управлении инвестиций Липецкой области новый начальник
После праздников школьники Липецка выйдут с карантина
Мальчики, тела которых достали со дна пруда под Липецком, оказались братьями
В центре Липецка столкнулись 3 иномарки: есть пострадавший
Под Липецком со дна пруда спасатели подняли тела детей
В Липецке пропала 14-летняя школьница
В Черноземье врач уже два года судится с сайтом пациентских отзывов из-за негативных отзывов
МЧС предупреждает: в выходные на Липецк обрушится снегопад
За неделю цены на топливо в Липецке и области выросли на 0,4%
Липчан приглашают на грандиозный концерт «Парад звезд 80-х»
В парке Победы Липецка появятся открытые бассейны
В Липецке пропала 67-летняя пенсионерка
Житель Тульской области пытался подкупить липецкого полицейского
Липчанке грозит срок за таблетки для похудения, запрещенных в России
В Липецке рецидивист ограбил баню
В Липецке столкнулись "ВАЗ" и "Тойота": погиб мужчина
Улица 9 Мая в Липецке преобразится
В четверг на ЛТЗ отключат свет, а на Сырском Руднике - воду
Под Липецком мужчина, угрожая ножом, забрал из кассы магазина 17000 рублей и сигареты