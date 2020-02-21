2020-02-21T10:31:23+03:00
Происшествия

В центре Липецка столкнулись 3 иномарки: есть пострадавший

Госпитализировали 32-летнюю пассажирку "Ауди" [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В центре Липецка столкнулись 3 иномарки: есть пострадавшийВ центре Липецка столкнулись 3 иномарки: есть пострадавшийФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки автоинспекторы выявили 891 нарушение правил дорожного двиежния на дорогах Липецкой области. Так, 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 69 человек не пристегнулись во время движения. 467 раз автомобилисты превысили скорость. 5 машин припарковали в неположенном месте. Произошло 32 аварии, в которых никто не пострадал.

В минувший четверг, 20 февраля, в Липецке на улице Ленина столкнулись "Ниссан" и "Ауди". От удара вторую иномарку отбросило на стоящий "Форд". По данным пресс-службы регионального УГИБДД, в ДТП пострадала 32-летняя пассажирка "Ауди". Ее с госпитализировали. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

В тот же день на проспекте Мира водитель автобуса резко затормозил - в салоне упала 63-летняя пассажирка. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

На улице Металлургов областного центра 18-летний водитель "Лады-Приоры" не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в столб. Травмы получила 17-летняя пассажирка. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В центре Липецка столкнулись 3 иномарки: есть пострадавший.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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