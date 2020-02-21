2020-02-21T12:07:08+03:00
Общество

После праздников школьники Липецка выйдут с карантина

С 25 февраля занятия будут проводиться в привычном режиме
Юлия КЛЮЕВА
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После праздников школьники Липецка выйдут с карантинаПосле праздников школьники Липецка выйдут с карантинаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В школах Липецка завершается карантин. Об этом сообщила начальник городского департамента образования Светлана Бедрова в своем Инстаграм. Учеников ждут в школах сразу после праздников. Со вторника, 25 февраля, занятия будут проводиться в привычном режиме.

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей за неделю снизислась. По этой причине учебный процесс возобновляется. Кстати, когда наступят весенние каникулы и сколько они будут длиться, в каждой школе решат индивидуально.

Напомним, карантин в образовательных учреждениях ввели 13 февраля. Тогда специалисты отметили резкий скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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