В управлении инвестиций Липецкой области новый начальник

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:52:37+03:00

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Назначен исполняющий обязанности начальника областного управления инвестиций и инноваций. Как стало известно в эту пятницу, 21 февраля, должность заняла Евгения Локтионова. По информации пресс-службы администрации Липецкой области, у нового и.о. начальника образование в сферах информатизации и экономики. Также Евгения Локтионова кандидат экономических наук. С 2007 гоад работала в банковской сфере. Затем - директором центра развития инвестиционного потенциала АО ОЭЗ "Липецк". Локтионова занималась привлечением инвестиций, общалась со стратегическими инвесторами на территории региона. Замужем. Есть трое детей.

Напомним, что бывший начальник управления Сергей Шаронин ушел с поста несколько дней назад.

ИСТОЧНИК KP.RU