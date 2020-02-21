2020-02-21T15:46:06+03:00
Общество

В День защитника Отечества в Липецке ограничат продажу алкоголя

Причина тому - митинг на площади Героев
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В выходные в Липецке ограничат продажу алкоголя. По данным пресс-службы мэрии, это произойдет в воскресенье, 23 февраля. Причина тому - митинг на площади Героев, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие стартует в 10 часов утра и продолжится до полудня. Липчане возложат цветы и венки к Вечному огню.

Напомним, что согласно законодательству, спиртное запрещено продавать в местах массового скопления людей во время проведения публичных мероприятий. Запрет начинает действовать за 2 часа до события. Вновь купить алкоголь можно будет спустя 2 часа после окончания мероприятия. Ограничение действует, в том числе, и на реализацию спиртных напитков при оказании услуг общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В гараже, переделанном под магазин, торговали контрафактным алкоголем
Писатель Захар Прилепин заинтересовался судьбой разваливающегося дома Гардениных в Черноземье
В субботу с улиц Липецка вывезут снег: автомобилистов просят убрать транспорт
В День защитника Отечества в Липецке ограничат продажу алкоголя
В школах Липецка и области установят питьевые фонтанчики
Под Липецком утонул рыбак
В управлении инвестиций Липецкой области новый начальник
После праздников школьники Липецка выйдут с карантина
Мальчики, тела которых достали со дна пруда под Липецком, оказались братьями
В центре Липецка столкнулись 3 иномарки: есть пострадавший
Под Липецком со дна пруда спасатели подняли тела детей
В Липецке пропала 14-летняя школьница
В Черноземье врач уже два года судится с сайтом пациентских отзывов из-за негативных отзывов
МЧС предупреждает: в выходные на Липецк обрушится снегопад
За неделю цены на топливо в Липецке и области выросли на 0,4%
Липчан приглашают на грандиозный концерт «Парад звезд 80-х»
В парке Победы Липецка появятся открытые бассейны
В Липецке пропала 67-летняя пенсионерка
Житель Тульской области пытался подкупить липецкого полицейского
Липчанке грозит срок за таблетки для похудения, запрещенных в России
В Липецке рецидивист ограбил баню
В Липецке столкнулись "ВАЗ" и "Тойота": погиб мужчина
Улица 9 Мая в Липецке преобразится
В четверг на ЛТЗ отключат свет, а на Сырском Руднике - воду
Под Липецком мужчина, угрожая ножом, забрал из кассы магазина 17000 рублей и сигареты