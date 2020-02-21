В День защитника Отечества в Липецке ограничат продажу алкоголя

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:46:06+03:00

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В выходные в Липецке ограничат продажу алкоголя. По данным пресс-службы мэрии, это произойдет в воскресенье, 23 февраля. Причина тому - митинг на площади Героев, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие стартует в 10 часов утра и продолжится до полудня. Липчане возложат цветы и венки к Вечному огню.

Напомним, что согласно законодательству, спиртное запрещено продавать в местах массового скопления людей во время проведения публичных мероприятий. Запрет начинает действовать за 2 часа до события. Вновь купить алкоголь можно будет спустя 2 часа после окончания мероприятия. Ограничение действует, в том числе, и на реализацию спиртных напитков при оказании услуг общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU