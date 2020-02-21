2020-02-21T17:31:33+03:00
Общество

В гараже, переделанном под магазин, торговали контрафактным алкоголем

Торговый объект обнаружили во дворе дома по улице Механизаторов в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
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В гараже, переделанном под магазин, торговали контрафактным алкоголемВ гараже, переделанном под магазин, торговали контрафактным алкоголемФото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
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Накануне, 20 февраля, сотрудники управления регионального потребительского рынка и ценовой политики совместно с представителями прокуратуры Липецка и полицейскими вышли в рейд. Они проверили торговый объект во дворе жилого дома по улице Механизаторов.

Как сообщили в пресс-службе управления, на участке расположен гараж, которые переоборудовали в магазин. Раньше там незаконно торговали спиртным. В этот раз история повторилась.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Проверяющие изъяли около 80 бутылок контрафактного алкоголя. Установить хозяина данного "магазина" не получилось. Продавец сказала, что не знает своего работодателя. Правоохранители проведут оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность предпринимателя и привлечь его к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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