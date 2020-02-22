2020-02-22T17:47:43+03:00
Происшествия

В Липецке лоб в лоб столкнулись такси и "БМВ"

Кульминационный момент попал в объектив камеры видеонаблюдения [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке лоб в лоб столкнулись такси и "БМВ"В Липецке лоб в лоб столкнулись такси и "БМВ"Фото: принтскрин видео.
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В эту субботу, 22 февраля, в Липецке случилось серьезное ДТП. На пересечении улиц Гагарина и Плеханова столкнулись две легковушки - иномарка и такси.

"БМВ" ехал со стороны площади Героев. "Датсун" - выехал с второстепенки на Гагарина и двинулся к улице Плеханова. Водитель иномарки, видя впереди машину, попытался уйти от столкновения. Но высокая скорость и отсутствие времени сделали свое. Автомобили врезались друг в друга - лоб в лоб. Обе машины разбиты. Информация о пострадавших уточняется. В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам.

Липецких водителей просят быть внимательнее на дороге и не игнорировать правила дорожного движения. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

В Липецке лоб в лоб столкнулись такси и "БМВ".vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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