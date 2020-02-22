22 Февр. 2020 2020-02-22T18:25:59+03:00

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Сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя Липецка. По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина, предположительно, оборудовал квартиру в Добровском районе под лабораторию. В помещении он выращивал наркосодержащие растения.

Липчанин создал условия для культивирования конопли, обклеил стены светоотражающей пленкой и оборудовал квартиру вытяжной вентиляцией, системой круглосуточного искусственного освещения. Чтобы соседи не заподозрили неладное, он затонировал окна. Правоохранители изъяли из помещения 37 кустов, высаженных в горшки. Полицейские также обыскали квартиру мужчины в областном центре. Там они обнаружили более 1 кг 400 г наркотиков растительного происхождения. Липчанин хранил их для сбыта.

Возбуждено уголовное дело по п. "2", ч.3 ст.228.1 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье - до 15 лет лишения свободы.

Под Липецком мужчина оборудовал квартиру под лабораторию и выращивал там наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU