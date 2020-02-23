Под Липецком сгорел пассажирский автобус
Этим утром, 23 февраля, В Липецкой области случилось происшествие. В Грязинском районе в районе совхоза ""Песковатский" загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Мичуринск-Грязи". Сообщение о задымлении поступило спасателям в 9.36 утра.
Под Липецком сгорел пассажирский автобусФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в салоне транспорта находилось 30 пассажиров и водитель. Среди них - 2 детей. Люди успели эвакуироваться до прибытия пожарного расчета.
Когда пожарные приехали к месту происшествия, весь автобус полыхал. С огнем боролись 2 пожарно-спасательных расчета. В 10.17 пламя ликвидировали. Машина сгорела полностью. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".
Под Липецком сгорел пассажирский автобус.
ИСТОЧНИК KP.RU