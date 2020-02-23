2020-02-23T19:55:55+03:00
Происшествия

Под Липецком сгорел пассажирский автобус

В салоне находилось 30 человек и водитель [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком сгорел пассажирский автобусПод Липецком сгорел пассажирский автобусФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

Этим утром, 23 февраля, В Липецкой области случилось происшествие. В Грязинском районе в районе совхоза ""Песковатский" загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Мичуринск-Грязи". Сообщение о задымлении поступило спасателям в 9.36 утра.

Под Липецком сгорел пассажирский автобус Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Под Липецком сгорел пассажирский автобусФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в салоне транспорта находилось 30 пассажиров и водитель. Среди них - 2 детей. Люди успели эвакуироваться до прибытия пожарного расчета.

Когда пожарные приехали к месту происшествия, весь автобус полыхал. С огнем боролись 2 пожарно-спасательных расчета. В 10.17 пламя ликвидировали. Машина сгорела полностью. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Под Липецком сгорел пассажирский автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком сгорел пассажирский автобус
Под Липецком мужчина оборудовал квартиру под лабораторию и выращивал там наркотики
В Липецке лоб в лоб столкнулись такси и "БМВ"
В гараже, переделанном под магазин, торговали контрафактным алкоголем
Писатель Захар Прилепин заинтересовался судьбой разваливающегося дома Гардениных в Черноземье
В субботу с улиц Липецка вывезут снег: автомобилистов просят убрать транспорт
В День защитника Отечества в Липецке ограничат продажу алкоголя
В школах Липецка и области установят питьевые фонтанчики
Под Липецком утонул рыбак
В управлении инвестиций Липецкой области новый начальник
После праздников школьники Липецка выйдут с карантина
Мальчики, тела которых достали со дна пруда под Липецком, оказались братьями
В центре Липецка столкнулись 3 иномарки: есть пострадавший
Под Липецком со дна пруда спасатели подняли тела детей
В Липецке пропала 14-летняя школьница
В Черноземье врач уже два года судится с сайтом пациентских отзывов из-за негативных отзывов
МЧС предупреждает: в выходные на Липецк обрушится снегопад
За неделю цены на топливо в Липецке и области выросли на 0,4%
Липчан приглашают на грандиозный концерт «Парад звезд 80-х»
В парке Победы Липецка появятся открытые бассейны
В Липецке пропала 67-летняя пенсионерка
Житель Тульской области пытался подкупить липецкого полицейского
Липчанке грозит срок за таблетки для похудения, запрещенных в России
В Липецке рецидивист ограбил баню
В Липецке столкнулись "ВАЗ" и "Тойота": погиб мужчина
Улица 9 Мая в Липецке преобразится
В четверг на ЛТЗ отключат свет, а на Сырском Руднике - воду
Под Липецком мужчина, угрожая ножом, забрал из кассы магазина 17000 рублей и сигареты