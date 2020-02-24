В Липецке рецидивист украл гараж с машиной внутри
Почти 2 года назад в отдел полиции Липецка обратился 66-летний мужчина. В своем заявлении пенсионер указал, что кто-то украл его металлический гараж с территории кооператива. Внутри находился автомобиль "ВАЗ-21046", который тоже пропал.
Тогда следователи возбудили два уголовных дела по п."в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Как сообщили в этот понедельник, 24 февраля, в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 40-летний ранее судимый липчанин. Рецидивиста задержали.
Подозреваемого отправили под арест. Он рассказал, что похитил гараж с помощью техники - манипулятора. Машина находилась внутри. Похищенное злодей сдал в скупку металла.
ИСТОЧНИК KP.RU