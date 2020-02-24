24 Февр. 2020 2020-02-24T17:49:39+03:00

Во вторник в Липецке сильный ветер и до +3 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 25 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега. Температура воздуха от 0 до 5 градусов ниже ноля.

Днем в регионе от 2 градусов вороза до 3 градусов тепла. Синоптики обещают без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 734 мм рт.ст.

В среду, 26 февраля, в Липецке облачно. Ночью столбик термометра опустится до -8 градусов. В светлое время суток до +2 градусов. К вечеру дождь со снегом. Ветер южный 10-13 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU