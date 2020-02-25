В трех перевернувшихся машинах в Липецке пострадали двое детей и подросток

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:22:46+03:00

За 4 дня на дорогах региона в 17 ДТП пострадали 24 человека и трое погибли

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21 февраля в Липецке около 15.00 на улице Асфальтной 61-летний мужчина на ВАЗ-2107 въехал в «Опель» с 24-летним водителем. Пострадали оба водителя и пассажир ВАЗа, еще две пассажирки «семерки» погибли.

В тот же день в Лебедяни на улице Тульской произошло столкнулись ГАЗ и «Дэу-Нексия». Пострадал 13-летний пассажир иномарки – его увезли в больницу.

22 февраля в Липецке в 18.30 на улице Московской 34-летний водитель «Пежо» сбил на пешеходном переходе со светофором 15-летнего парня. Пешеходу оказали помощь и отпустили.

23 февраля около 13.30 на трассе Липецк – Усмань не справилась с управлением и перевернулась 26-летняя женщина за рулем «Шевроле». В результате два ее пассажира, в том числе 2-летний ребенок в больнице.

В тот же день в Липецке в 18.00 на трассе Орел-Тамбов перевернулся 40-летний водитель «Рено». Пострадал 10-летний ребенок.

Также 24 февраля на трассе Липецк – Грязи не справился с управлением 19-летний водитель «Лады-Приоры», он съехал в кювет и машина перевернулась. В результате три его пассажирки 38-ми, 15-ти и 25-ти лет попали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU