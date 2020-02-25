18-летнего карманника поймали под Липецком

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:05:37+03:00

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В Липецкой области вычислили начинающего карманника. Преступление произошло в Лебедяни 21 февраля. В полицию пришел 29-летний мужчина и рассказал, что кто-то вытащил телефон из кармана его одежды в кафе на улице Карла Маркса. Дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемого нашли в течение суток. Им оказался безработный 18-летний парень из Лебедяни. Краденный смартфон тоже нашли и забрали. Карманнику по 158 статье грозит до 5 лет.

Еще одну кражу раскрыли в Ельце. С карты у 33-летней женщины 18 февраля пропали 9000 рублей. Под подозрение попал безработный и судимый 33-летний житель того же города. Мужчина уже во всем сознался. Ему по части 3 той же статьи грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU