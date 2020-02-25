2020-02-25T13:31:24+03:00
Происшествия

Под Липецком уголовник убил приятеля и бросил тело на улице, завалив ветками

Житель Ельца сознался в убийстве
Лия МУРАДЬЯН
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Убийство произошло в городе Елец Липецкой области в пятницу днем, 21 февраля. Там на улице Коммунаров случайные прохожие наткнулись на труп. Тело 42-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранами нашли под ветками у жилого дома. Уголовное дело возбудили по статье 105 УК – убийство.

Подозреваемого вычислили и задержали спустя несколько часов. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, им оказался 50-летний судимый житель Ельца. По версии следствия, утром мужчины выпивали на улице, но поссорились. Конфликт обернулся тем, что обвиняемый достал нож и ударил приятеля 9 раз.

Мужчина уже во всем сознался. Он рассказал, что оттащил тело к дому, присыпал ветками и сбежал. А нож спрятал в 20 метрах от места преступления – воткнул в ствол дерева под кроной. Там же были еще два ножа. За особо тяжкое преступление грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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