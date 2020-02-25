Под Липецком саперы ОМОН обезвредили найденные в машине боевые гранаты

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:58:48+03:00

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Опасную находку обезвредили в Ельце сотрудники липецкой Росгвардии. Отечественную легковушку остановили на улице сотрудники ДПС, водитель вызвал у автоинспекторов подозрение и те решили осмотреть машину. В ходе осмотра в салоне «Лады» заметили два похожих на гранаты предмета.

На место сразу вызвали взрывотехников ОМОН, и саперы идентифицировали гранаты. Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии, это были граната РГД с унифицированным запалом и корпус гранаты Ф – 1 с имитацией рычага и предохранительной чеки. Боеприпасы представляли реальную опасность. К счастью, их благополучно обезвредили и передали полиции, где после экспертизы должны возбудить уголовное дело.

Сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН напоминают, что подобные предметы ни в коем случае нельзя брать в руки, в случае обнаружения нужно сразу сообщать в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU