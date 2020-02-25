Женщине в Липецке грозит 3 года за ложный донос об изнасиловании

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:21:08+03:00

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В Липецке мнимая жертва изнасилования попала под уголовную статью о ложном доносе. По версии следствия, в январе 43-летняя женщина написала заявление об изнасиловании, которому якобы подверглась, став жертвой своего же сожителя. По заявлению началась доследственная проверка, в ходе которой так и не нашли подтверждения словам женщины. В итоге дама сама призналась во лжи.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, женщина умышленно солгала из-за обиды на сожителя. Теперь она подозревается в ложном обвинении в преступлении – часть 2 статьи 306 УК. Максимальное наказание по данной статье до 3 лет тюрьмы. Кстати, из-за лживого обвинения в изнасиловании по 131 статье УК мужчине могло грозить от 3 до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU