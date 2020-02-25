2020-02-25T14:48:14+03:00
Общество

Офицеров наградили в честь годовщины образования Липецкого СОБР

В этом году спецотряду регионе исполнилось 27 лет
Лия МУРАДЬЯН
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Липецкий СОБРЛипецкий СОБРФото: Предоставлено Росгвардией
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23 февраля – это не только День защитника Отечества, но и день образования специального отряда быстрого реагирования в регионе. С профессиональным праздником СОБР поздравили руководство Управления Росгвардии по Липецкой области и командир Отряда подполковник полиции Виктор Попов.

Отличившимся в службе офицерам вручили ведомственные награды и благодарности. Заместитель начальника Управления полковник полиции Геннадий Беликов поблагодарил отряд за службу, мужество и профессионализм.

– СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области – подразделение, прошедшее не одну «горячую точку», – отметил Виктор Попов. – Личный состав Отряда всегда профессионально и грамотно выполнял и продолжает выполнять поставленные перед ним задачи.

По данным пресс-службы Росгвардии, на счету Липецкого СОБР сотни успешных спецопераций. Только в 2019 году отряд выполнил 74 специальных задания. Силовики задержали 44 подозреваемых, включая 7 человек, которые находились в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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