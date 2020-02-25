Липчане пожаловались, что из-за перекрытия проспекта Победы во дворах не вывозят мусор
В минувшие выходные в Липецке перекрыли часть проспекта Победы. Липчане ожидали транспортный коллапс, однако их страхи не подтвердились. Этим утром, 25 февраля, на улице Папина хоть и наблюдались заторы, но небольшие. Но проблемы из-за перекрытия магистрали все-таки появились.
- Жилые дома и организации по нечетной стороне проспекта Победы в районе колледжа искусств остались отрезаны от транспортного доступа в город, - появился пост в соцсетях от местных жителей. – Чтобы выехать с района автомобили вынуждены ездить по тротуарам и расталкивать пешеходов в грязь.
Также липчане сообщили, что во дворы не может проехать мусоровоз. По словам жильцов, отходы накапливаются возле дома №63А по проспекту Победы. В пресс-службе регионального оператора «Экопром Липецк» сообщили, что проблема уже решена. Технике было сложно добраться до контейнерных площадок, установленных во дворах. Но выход нашли. Точнее, проезд.
В компании признались, что, возможно, не всегда мусоровозы смогут приезжать вовремя. Но отходы будут убирать. Владельцев автомобилей попросили не ставить свои машины вдоль дороги, чтобы спецтехнике было проще проехать.
ИСТОЧНИК KP.RU