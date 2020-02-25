2020-02-25T16:16:32+03:00
Происшествия

В Липецке иномарка провалилась в траншею: водитель сбежал

Машину обнаружили энергетики, которые пришли на место раскопок
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке иномарка провалилась в траншею, а водитель сбежалВ Липецке иномарка провалилась в траншею, а водитель сбежалФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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В этот вторник, 25 февраля, в Липецке случилось происшествие. В районе Опытной станции в раскопанную траншею упала иномарка. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», утром сотрудники компании приехали на место раскопки на улицу Агрономическая, а там их ждал сюрприз – машина, причем, без водителя. Энергетики вызвали автоинспекторов.

Чуть позже нашли и владельца автомобиля. Он сообщил, что не заметил ограждение, сдавая назад. Иномарка провалилась в яму, а сам липчанин сбежал – испугался ответственности. Из-за аварии работы на сетях пришлось заморозить на полдня. Когда машину достали, специалисты продолжили присоединять новый жилой дом к сетям водоснабжения.

Напомним, в случае происшествия звонить на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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