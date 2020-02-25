2020-02-25T17:03:41+03:00
Происшествия

Полицейская погоня за пьяным водителем под Липецком закончилась стрельбой

Только за два праздничных дня, 23 и 24 февраля, в регионе поймали 33 нетрезвых водителя
Лия МУРАДЬЯН
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За 4 дня в области задержали 50 пьяных водителейЗа 4 дня в области задержали 50 пьяных водителейФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Полицейская погоня со стрельбой завязалась в Краснинском районе Липецкой области 22 февраля. Около 23.30 дежурившие на дороге сотрудники ГИБДД попытались остановить подозрительный «ВАЗ-2112». Но водитель проигнорировал сигнал и прибавил скорость.

Завязалась погоня, «двенадцатая» мчалась в сторону села Становое, водитель отчаянно пытался уйти от патрульной машины. Сотрудники ДПС по громкой связи несколько раз требовали остановиться, но безуспешно. Легковушка неслась по зимней ночной дороге, представляя опасность для водителей и пешеходов. Уходя от погони, невменяемый водитель вылетал на встречную и совершал другие опасные маневры.

Чтобы остановить неадекватного нарушителя, инспекторы решили применить табельное оружие. Как и положено, водителя предупредили по громкой связи, что будут стрелять, произвели предупредительный в воздух, а затем открыли прицельный огонь.

Только простреленные колеса помогли остановить машину. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, водитель оказался пьян, алкотестер показал 0.92 мг алкоголя на литр воздуха при норме 0.16.

Всего за 4 дня на дорогах Липецкой области задержали 50 пьяных водителей. Например, 23 февраля поймали 16 нетрезвых за рулем, 24 – 17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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