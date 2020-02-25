В Липецке на новые аттракционы и пропускную систему для Нижнего парка хотят потратить 63,5 млн рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:37:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 25 февраля, в горсовете депутаты рассмотрели пакет поправок в главный финансовый документ Липецка на 2020 год. По словам главного финансиста мэрии Татьяны Григоровой, по доходам бюджет увеличился на 47,5 млн рублей. По расходам – на 270 млн. Доходы выросли за счет налоговых и неналоговых, а также безвозмездных поступлений. Собственные доходы казны выросли на 7,3 млн рублей. Эти деньги получили от уплаты акцизов на нефтепродукты.

По данным пресс-службы горсовета, 40 млн рублей безвозмездных поступлений хотят направить на ремонт помещения, где разместят Центр управления регионом – улица Первомайская, 55. На эти же средства планируется купить мебель. 4,7 млн – на подготовку и внесение изменений в документацию по планировке территорий. 2,4 млн понадобится на содержание дорог.

Дополнительно поступившие в 2020 доходы и остатки средств чиновники предложили распределить следующим образом. 70 млн рублей – на благоустройство общественных пространств, а также на подготовку к празднованию Великой Победы. На эти деньги приведут в порядок два парка. Например, в парке Победы отремонтируют сцену, демонтируют плитку, закупят малые архитектурные формы. Также нуждаются в ремонте подъездные пути к парку Победы и Нижнему парку. 63,5 млн потратят на покупку аттракционов в лизинг и оплату автоматизированной пропускной системы для Нижнего парка. Еще 18,9 млн - на исполнение судебных решений и оплаты административных штрафов. 1,4 млн рублей – на благоустройство дворов. На ремонт дороги по улице Маяковского из городской казны выделяют 60 млн рублей – на условиях софинансирования с областным бюджетом. 17,5 млн – на электроснабжение садоводческих товариществ.

Так, бюджет города на 2020 года составит 12,9 млрд рублей по доходам, 13,5 млрд – по расходам. Дефицит – 635 млн рублей. Окончательное решение парламентариям предстоит принять на следующей сессии через неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU