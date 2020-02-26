Москвич промотал все деньги с банковской карты, которую потеряла липчанка

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:02:19+03:00

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На прошлой неделе в полицию Липецка обратилась 58-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что потеряла банковскую карту. А после с нее начали пропадать деньги. Кто-то украл 4 тыс. рублей. По данным пресс-службы регионального УМВД России, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

В эту среду, 26 февраля, появилась информация, что предполагаемого преступника задержали. Им оказался ранее судимый за кражи 32-летний москвич. По его словам, он нашел карту на улице. И сразу отправился в магазин. Там он совершал покупки до тысячи рублей, чтобы не надо было вводить пин-код. Максимальное наказание, которое грозит жителю Москвы - до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU