Под Липецком перевернулась Газель, а в Ельце "сложилась" автоцистерна

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:26:27+03:00

К счастью, никто из людей в ДТП не пострадал [видео]

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Этим утром, 26 февраля, под Липецком случилось ДТП. На Тамбовской трассе в районе 10 Шахты "Газель" завалилась на бок. На место аварии прибыли автоинспекторы и спасатели. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России "КП-Липецк", пострадавших нет. Причину ДТП определят специалисты.

Еще одно происшествие случилось в этот день в Ельце. Там на дороге "сложилась" автоцистерна. Что именно произошло, выясняют сотрудники ГИБДД. Кстати, у грузовика потек топливный бак. Дорогу залила солярка. Сама цистерна цела - что внутри, пока неизвестно. На место выехали спасатели. Они ликвидировали последствия происшествия.

Напомним, если случилась беда, можно позвонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Под Липецком перевернулась Газель.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU