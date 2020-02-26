2020-02-26T11:39:10+03:00
Происшествия

Под Липецком легковушка едва не впечаталась в прицеп грузовика, который вынесло на встречку

Водитель сумел вовремя среагировать и съехать на обочину [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком легковушка едва не впечаталась в прицеп грузовика, который вынесло на встречкуПод Липецком легковушка едва не впечаталась в прицеп грузовика, который вынесло на встречкуФото: принтскрин видео.
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Страшная авария произошла в минувший вторник, 25 февраля, в Липецкой области. Под Ельцом на трассе Хлевное-Тербуны прицеп грузовика вынесло на встречку. Он зацепил проезжающую легковушку. Кульминационный момент попал в объектив видеорегистратора. Информация о пострадавших уточняется.

Водитель автомобиля ехал по трассе, беседуя с пассажиром. Из-за поворота показалась фура. Вдруг прицеп занесло так, что он перегородил всю проезжую часть. Разговор в салоне легковушки резко прервался. Водитель только и успел, что набрать воздуха в грудь и повернуть руль, съехав на обочину. Но прицеп все равно задел машину. Если бы водитель автомобиля не среагировал, исход аварии оказался бы плачевным.

Под Липецком легковушка едва не впечаталась в прицеп грузовика, который вынесло на встречку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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