2020-02-26T12:26:29+03:00
Общество

В Липецке проверяющие заказали ночью алкоголь онлайн и задержали продавца

На адресе курьера с водкой ждали сотрудники потребительского рынка и полиции
Лия МУРАДЬЯН
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Курьера оштрафуютКурьера оштрафуютФото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
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В Липецке сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики наткнулись в соцсетях на объявление о круглосуточной доставке алкоголя. Это стало поводом для совместной с полицией проверки. Как известно, продажа алкоголя после 21.00 запрещена, но это не помешало бизнесмену доставлять спиртное в любую точку области.

Проверяющие дождались 21.00 и сделали контрольный заказ. По звонку продавец расписал весь ассортимент, причем цена на алкоголь была выше, чем днем в магазине. Например, бутылка водки 0.7 литров у ночного курьера стоила 850 рублей, в магазине – максимум 500. Ночная цена красного вина составила более 1000 р., а в супермаркете оно стоит максимум 400 рублей.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики региона, проверяющие заказали 2 бутылки той водки и красное сухое вино, все вместе обошлось в 2500 рублей.

На адрес прибыл парень на машине, передал заказ и, как только он взял деньги, его сразу задержали полицейские. За ночную торговлю алкоголем с доставкой возбудили административное дело, бизнесмену грозит штраф от 30 до 50 тыс рублей.

Управление будет и дальше проверять объявления о доставке алкоголя ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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