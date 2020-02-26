2020-02-26T13:01:29+03:00
Происшествия

Липчанин получил условный срок за мошенничество с субсидиями в особо крупном размере

Мужчина незаконно получил на строительство дома 1.4 млн. рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Мошенник выплатит весь ущербМошенник выплатит весь ущербФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор по делу об особо крупном мошенничестве с бюджетными деньгами. Мошенника вычислили сотрудники регионального УФСБ. По данным следствия, липчанин незаконно стал участником госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года». Субсидии по ней могут получить только те, кто постоянно проживает и работает в сельской местности. Мужчина не соответствовал требованиям, но все же смог получить свидетельство в областном управлении капитального строительства.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ региона, документы содержали неполные и недостоверные сведения. Несмотря на это, липчанин получил на строительство дома 1.4 млн. субсидий. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159.2 УК – мошенничество с выплатами в особо крупном размере.

Правобережный суд признал мошенника виновным. Его приговорили к 2.5 годам условно с полным возмещением ущерба государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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