Пьяный житель Тамбова угнал и разбил машину такси в Липецке

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:29:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Пьяные приключения жителя Тамбовской области в Липецке расследовала полиция. 21-летний тамбовчанин обвиняется в угоне и пьяной езде – статьи 166 и 264 УК. Все случилось в сентябре прошлого года, когда парень решил поехать из клуба домой на такси.

У подъезда пассажир передумал и потребовал отвезти его обратно в клуб. Таксист отказался и вышел из машины, чтобы открыть пассажирскую дверь. В этот момент парень пересел на место водителя и попытался уехать. Через несколько метров горе-угонщик врезался в дерево. Таксист сам задержал парня и передал полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, обвиняемый отказался выполнить законное требование о прохождении медицинского освидетельствования. Позже выяснилось, что не в первый раз – весной того же года он также отказался проходить освидетельствование. Но в итоге парень во всем сознался и дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU