2020-02-26T14:29:51+03:00
Происшествия

Пьяный житель Тамбова угнал и разбил машину такси в Липецке

парень пытался уехать обратно в клуб, но помешало дерево
Лия МУРАДЬЯН
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Угонщик во всем созналсяУгонщик во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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Пьяные приключения жителя Тамбовской области в Липецке расследовала полиция. 21-летний тамбовчанин обвиняется в угоне и пьяной езде – статьи 166 и 264 УК. Все случилось в сентябре прошлого года, когда парень решил поехать из клуба домой на такси.

У подъезда пассажир передумал и потребовал отвезти его обратно в клуб. Таксист отказался и вышел из машины, чтобы открыть пассажирскую дверь. В этот момент парень пересел на место водителя и попытался уехать. Через несколько метров горе-угонщик врезался в дерево. Таксист сам задержал парня и передал полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, обвиняемый отказался выполнить законное требование о прохождении медицинского освидетельствования. Позже выяснилось, что не в первый раз – весной того же года он также отказался проходить освидетельствование. Но в итоге парень во всем сознался и дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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