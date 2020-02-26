2020-02-26T17:48:28+03:00
Общество

Для борьбы с паводком в Липецке подготовили 314 человек и 80 единиц техники

При худшем возможном сценарии затопить может 950 домов
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке оценили готовность к паводкуВ Липецке оценили готовность к паводкуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке оценили готовность к предстоящему весеннему паводку. Выездное заседание городской комиссии прошло у городского Дворца культуры. Именно там в случае ЧС оборудуют один из временных пунктов для людей.

Всего в городе подготовили 9 пунктов временного размещения, где смогут разместить около 5000 человек из зон возможного подтопления. Туда завезут запасы вещей и продуктов, будут работать медпункты, кабинеты психологов, оборудуют спальные места и комнаты для матерей с детьми.

В Липецке оценили готовность к паводку Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке оценили готовность к паводкуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На площадке перед ДК подготовленную к паводку технику – трактора, машины экстренных служб, автобусы и другие машины.

Наихудший возможный сценарий паводка озвучил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков. По его оценке, в зону подтопления могут попасть 950 домов и более 2900 человек. Поэтому для борьбы с паводком создали группировку из 314 человек и 80 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас за уровнем воды следят по камерам на улицах Калинина, 20-го Партсъезда, Шевцовой и в районе Комсомольского пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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