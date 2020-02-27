2020-02-27T11:03:58+03:00
Происшествия

Гараж и 5 машин сгорели в Липецке под утро

Крупный автопожар произошел на улице Депутатской [видео, фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Сгоревшие машины на ДепутатскойСгоревшие машины на ДепутатскойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Серьезный автопожар произошел этой ночью, 27 февраля, на улице Депутатской в Липецке. Там у дома №63Б загорелся легковой автомобиль. Сообщение о происшествии поступило дежурному МЧС в 2.52 утра.

Сгоревшие машины на Депутатской Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Сгоревшие машины на ДепутатскойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На место сразу направили отделение пожарно-спасательной части №6. На момент их прибытия, легковушка была вся охвачена огнем.

В Липецке сгорели 5 машин и гараж .vk.com/myregion48

Пламя успело перекинуться на другие припаркованные рядом автомобили и гараж. Существовала угроза, что огонь распространиться дальше.

Сгоревшие машины на Депутатской Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Сгоревшие машины на ДепутатскойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар в итоге благополучно потушили. В результате ЧП сгорели два автомобиля «Рено Сандеро», «Лада Гранта», «Хендай Солярис» и «Ауди Ку-3». Также сгорел кирпичный гараж 6х4 – на нем выгорела пластиковая отделка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, люди не пострадали, причины возгорания устанавливают эксперты.

Сгоревшие машины на Депутатской Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Сгоревшие машины на ДепутатскойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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