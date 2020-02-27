2020-02-27T10:10:58+03:00
Происшествия

На трассе М-4 под Липецком «ВАЗ» залетел под «Газель»

За сутки на дорогах области в трех авариях 2 человека пострадали и один погиб
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП на трасса М-4ДТП на трасса М-4Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным ГИБДД региона, за минувшие сутки, 26 февраля, на дорогах Липецкой области в трех авариях пострадали два человека и один погиб.

Так в Становлянском районе в 23.30 на трассе М4 «Дон» 32-летний водитель «ВАЗ-2112» залетел под впереди идущую «Газель». Водителя «двенадцатой» увезли в больницу. По данным автоинспекторов, он не учел не учел скорость, условия на дороге и дистанцию, что и привело к ДТП.

А в Данковском районе днем на улице Зайцева 29-летний мужчина на «УАЗа» сбил на дороге 20-летнего парня. С травмами его госпитализировали. Пешеход попал в больницу.

Смертельная авария произошла в Лев-Толстовском районе около 8.30 утра на подъезде к дороге ЛипецкДанков. Там не справился с управлением и вылетел с дороги 42-летний водитель «ВАЗ-2110». К несчастью, мужчина скончался в скорой по дороге в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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