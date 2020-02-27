В Липецкой области мужчину ограбили из-за «Айфона»

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:27:37+03:00

Две кражи телефонов и грабеж раскрыли в области за день Фото: Лия МУРАДЬЯН

За сутки в регионе раскрыли две кражи телефонов и один грабеж

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За прошедшие сутки, 27 февраля, в Липецкой области раскрыли две кражи телефонов и один грабеж.

У первой жертвы, 53-летней женщины, незаметно вытащили из сумки смартфон «Самсунг», пока она шла от остановки «Звездный» до Октябрьского рынка. Кража произошла 14 февраля, а женщина заявила только 17. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемым оказался 32-летний безработный житель Липецка.

Также 17 февраля в Ельце у 26-летнего парня украли смартфон «Хонор», который пропал из вагончика на улице А.Гайтеровой. Под подозрение попал 43-летний местный безработный.

А в Данкове 36-летнего мужчину ограбили ради «Айфона-6». Телефон отняли еще 24 ноября рано утром в районе гаражей на улице Зайцева. Подозреваемого в грабеже вычислили, им оказался 21-летний парень.

По каждому случаю возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU