2020-02-27T11:53:39+03:00
Спорт

Липецкие спортсменки завоевали 3 золотые медали на турнире «Московские звезды ушу»

Валерия Цандекова и Кира Телеганова – два золота в таолу, Алина Кожемякина - золото в саньда
Лия МУРАДЬЯН
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Липчанки завоевали 3 золотые медалиЛипчанки завоевали 3 золотые медалиФото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области
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Липецкие спортсменки одержали победу на VI Международном турнире «Московские звезды ушу – 2020», который проходит в Москве. Нынешний турнир стал самым крупным за всю историю его существования. В соревнованиях участвуют тысячи спортсменов из России, Польши, Германии, Греции, Италии, Франции Испании, Ирана, Туниса, Египта, Индии и Израиля, а также из стран Ближнего Зарубежья.

Спортсмены соревнуются по дисциплинам таолу, кунг-фу, юнчуньцюань, вин-чун, тайцзицюань, саньда и туйшоу. Наш регион на соревнованиях представляют воспитанники Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва и РСОО «Федерация ушу Липецкой области». Как сообщили в областном управлении физкультуры и спорта, липецкая сборная завоевала три золотые медали: Валерия Цандекова и Кира Телеганова – два золота в таолу, Алина Кожемякина - золото в саньда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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