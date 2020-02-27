Липчанка опустошила банковскую карту отца и попала под статью
В Липецкой области раскрыли кражу с банковской карты, которая произошла еще в сентябре прошлого года. 54-летний Добровского района написал заявление в полицию 30 сентября. Он рассказал, что со счета его банковской карты пропали 5000 рублей.
Кто украл деньги, выясняли полгода. В итоге вычислили, воровку задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась 26-летняя дочь мужчины.
Девушка уже во всем созналась. Она рассказала, что перевела деньги через мобильное приложение на телефоне отца. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 – кража. Теперь дочери грозит до 6 лет тюрьмы.
Полиция в очередной раз просит граждан, никому не говорить пароли доступа к банковским приложениям и коды карт, даже родственникам.
ИСТОЧНИК KP.RU