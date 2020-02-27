Липчанка опустошила банковскую карту отца и попала под статью

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:14:10+03:00

Девушку вычисляли полгода, теперь ей грозит 6 лет

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В Липецкой области раскрыли кражу с банковской карты, которая произошла еще в сентябре прошлого года. 54-летний Добровского района написал заявление в полицию 30 сентября. Он рассказал, что со счета его банковской карты пропали 5000 рублей.

Кто украл деньги, выясняли полгода. В итоге вычислили, воровку задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась 26-летняя дочь мужчины.

Девушка уже во всем созналась. Она рассказала, что перевела деньги через мобильное приложение на телефоне отца. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 – кража. Теперь дочери грозит до 6 лет тюрьмы.

Полиция в очередной раз просит граждан, никому не говорить пароли доступа к банковским приложениям и коды карт, даже родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU