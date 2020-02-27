Липецкие грабители напали на женщину в Воронеже, но та заставила их убегать

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:10:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Неудачная попытка ограбления с участием липчан произошла в Воронеже. 50-летняя женщина шла домой днем по улице Беговой, как вдруг внезапно к ней подбежали два незнакомца и попытались отнять сумку. Дама не растерялась и смогла постоять за себя. Жертва так яростно отбивалась, что грабителям пришлось убежать ни с чем.

Несмотря не неудавшееся ограбление, женщина все же заявила в полицию. Благодаря этому заявлению удалось вычислить машину грабителей и задержать злодеев, которые оказались серийными налетчиками из Липецка.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Воронежской области, подозреваемые – судимые за грабежи жители Липецка 31 и 28 лет, они дали признательные показания. Позже выяснилось, что липчане совершили еще 4 похожих ограбления на территории своего региона. То есть женщина противостояла негодяям с большим криминальным опытом. Сейчас их проверяют на причастность к другим налетам. Обоим грозит до 7 лет за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU