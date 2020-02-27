2020-02-27T17:17:48+03:00
Происшествия

19-летняя мошенница под видом соцработника оставила пенсионерку без сбережений

Жительница Ельца отдала аферистке 140 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецкой области жертвой социальных мошенников стала 61-летняя жительница Ельца. В январе в дом к пенсионерке пришла молодая девушка и представилась соцработником. Услужливая барышня попросила хозяйку достать все имеющиеся в доме купюры, чтобы переписать номера и серии банкнот.

Доверчивая пенсионерка собрала все деньги, 140 000 рублей, и отдала мошеннице, которая растворилась вместе с купюрами. Когда женщина заметила, что деньги пропали, обратилась в полицию. Там смогли оперативно вычислить соцработницу.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемой оказалась 19-летняя жительница Измалковсокго района. Она уже во всем созналась и вернула часть денег, которую не успела потратить. По статье «мошенничество» юной аферистке грозит до 7 лет тюрьмы.

Полиция просит граждан не впускать в дом незнакомцев, которые представляются социальными работниками и предлагают купить лекарства, проверить газ или рассказывают о срочной замене денег. Стоит через дверь уточнить ФИО незнакомца, название организации и потребовать удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты запретили продавать снюсы несовершеннолетним в Липецке и области
В Липецке мужчина упал с 5 этажа на козырек подъезда
К 8 марта в Липецке будут продавать фиолетовые тюльпаны
19-летняя мошенница под видом соцработника оставила пенсионерку без сбережений
Липчанину добавили год к тюремному сроку за нападение на надзирателя колонии
Липецкие грабители напали на женщину в Воронеже, но та заставила их убегать
Липчанка опустошила банковскую карту отца и попала под статью
Липецкие спортсменки завоевали 3 золотые медали на турнире «Московские звезды ушу»
В доме мирового судьи в Липецке глава семьи изрезал жену и детей, и убил себя
В Липецкой области мужчину ограбили из-за «Айфона»
На трассе М-4 под Липецком «ВАЗ» залетел под «Газель»
Гараж и 5 машин сгорели в Липецке под утро