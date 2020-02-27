19-летняя мошенница под видом соцработника оставила пенсионерку без сбережений

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:17:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области жертвой социальных мошенников стала 61-летняя жительница Ельца. В январе в дом к пенсионерке пришла молодая девушка и представилась соцработником. Услужливая барышня попросила хозяйку достать все имеющиеся в доме купюры, чтобы переписать номера и серии банкнот.

Доверчивая пенсионерка собрала все деньги, 140 000 рублей, и отдала мошеннице, которая растворилась вместе с купюрами. Когда женщина заметила, что деньги пропали, обратилась в полицию. Там смогли оперативно вычислить соцработницу.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемой оказалась 19-летняя жительница Измалковсокго района. Она уже во всем созналась и вернула часть денег, которую не успела потратить. По статье «мошенничество» юной аферистке грозит до 7 лет тюрьмы.

Полиция просит граждан не впускать в дом незнакомцев, которые представляются социальными работниками и предлагают купить лекарства, проверить газ или рассказывают о срочной замене денег. Стоит через дверь уточнить ФИО незнакомца, название организации и потребовать удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU