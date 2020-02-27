К 8 марта в Липецке будут продавать фиолетовые тюльпаны

27 Февр. 2020 2020-02-27T19:12:35+03:00

К празднику для липчан заготовили на 3,5 тыс. цветов больше, чем в прошлом году

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В Липецке активно готовятся к Международному женскому дню. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, к 8 марта "Зеленхоз" вырастил 22 тыс. тюльпанов, по 200 гиацинтов и цикламенов. Это почти на 3,5 тыс. цветов больше, чем в 2019 году.

К празднику липчанам предложат более 20 сортов тюльпанов различных оттенков. Кроме стандартно красных, белых и желтых, мужчины смогут купить для своих людимых тюльпаны необычного фиолетового цвета.

Цветы начнут продавать 2 марта. А сейчас их срезают и помещают на хранение в холодильники. Так они не потеряют свежести до 8 марта. Предположительно, гиацинты будут стоить по 150 рублей за штуку. Цикламен - 100. Один тюльпан можно будет купить за 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU