27 Февр. 2020 2020-02-27T18:40:32+03:00

В Липецке мужчина упал с 5 этажа на козырек подъезда Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

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В этот четверг, 27 февраля, в Липецке случилось несчастье. С 5 этажа одного из домов по проспекту Победы упал мужчина. О произошедшем в службу спасения сообщили очевидцы.

По информации пресс-службы управления по делам ГО и ЧС, 42-летний мужчина упал с высоты на козырек подъезда. Житель областного центра остался жив. При этом получил множественные травмы. Спасатели, прибывшие к указанному месту, сняли пострадавшего с козырька и на носилках передали медикам. Мужчину госпитализировали. Информация о состоянии упавшего уточняется.

Напомним, что в случае происшествия следует звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно, как со стационарных, так и с мобильных телефонов, бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU