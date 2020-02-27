Депутаты запретили продавать снюсы несовершеннолетним в Липецке и области

27 Февр. 2020 2020-02-27T19:10:20+03:00

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В этот четверг, 27 февраля, в Липецком облсовете состоялась 33 сессия. На ней депутаты одобрили проект нового регионального Закона "О некоторых вопросах потребления и распространения бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных система доставки никотина и жидкостей для них на территории Липецкой области".

Как сообщили в пресс-службе облсовета, закон позволит бороться за здоровье юных липчан, оперативно принимать меры. А скоро, когда будут готовы федеральные положения, можно будет привлекать нарушителей не только к административной, но и уголовной ответственности.

Напомним, что от липчан поступает много жалоб на свободную продажу снюсов. На проблему власти отреагировали оперативно. Были созданы рабочие группы, устраивавшие рейды по табачным лавкам и другим торговым точкам. Они изымали жевательные смеси. А в интернете мониторили и блокировали сайты, где их продавали.

Теперь, согласно проекту закона, распространять среди несовершеннолетних никотиносодержащую продукцию запрещено. А также вовлекать их в ее употребление.

ИСТОЧНИК KP.RU