2020-02-28T09:48:48+03:00
Происшествия

Под Липецком перевернулась женщина на «девятке»

За день на дорогах области произошло 24 аварии без пострадавших
Лия МУРАДЬЯН
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За день на дорогах пострадали 2 человекаЗа день на дорогах пострадали 2 человекаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Авария произошла утром 27 февраля на трассе Орел – Тамбов в Грязинском районе. Там в 8 утра не справилась с управлением 30-летняя женщина за рулем «девятки». В результате ВАЗ-2109 вылетел с дороги. К счастью, обошлось без тяжелых последствий – женщине оказали помощь и отпустили. По данным ГИБДД, причиной ДТП стало не соответствие скорости условиям на дороге.

Еще одна авария произошла в Липецке в то же утро. На улице Стаханова 29-летний водитель «Фольксвагена» сбил 40-летнего мужчину. ДТП случилось вне пешеходного перехода, пешеход серьезно не пострадал.

Кроме этого за сутки в регионе автоинспекторы зарегистрировали 24 аварии без пострадавших. Нарушений ПДД выявили 1034. Так автоинспекторы поймали 4 пьяных водителя и оштрафовали 55 человек за ремни безопасности. За неправильную парковку оштрафовали 91 водителя. Радары зафиксировали 583 случая превышения скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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