Спецслужбы Липецка, во главе с ФСБ, отработали вооруженное нападение на администрацию

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:19:10+03:00

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В Липецке прошли антитеррористические командно-штабные учения «Гроза-2020». В них приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН и ЦССИ ФСО, а также надзорные ведомства и подразделения администрации.

По легенде учений, 27 февраля перед зданием администрации Липецкой области начался несанкционированный митинг, который перешел в массовые беспорядки. Организаторы митинга оказались вооружены. Они напали на сотрудников полиции и ранили четверых. 10 вооруженных людей ворвались в здание администрации и взяли в заложники сотрудников.

Оперативным штабом руководил начальник УФСБ России по Липецкой области полковник Владимир Овчинников. Он привел штаб в боевую готовность и условно ввел режим контртеррористической операции. В ходе учений спецслужбы отработали алгоритм взаимодействия, действия по пресечению теракта в условиях массовых мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, по оценке руководителя оперативного штаба, все подразделения с поставленными задачами справились. Вместе с тем, учения помогли выявить ряд проблемных вопросов и решить их.

ИСТОЧНИК KP.RU