Взрослая липчанка вымогала деньги у 18-летней девушки, грозя опозорить жертву
В Липецке под статью о вымогательстве попала взрослая женщина, жертвой которой стала 18-летняя девушка. Молодой липчанке начал писать некий аноним, который грозился распространить среди ее знакомых какие-то позорящие девушку сведения. Чтобы этого не произошло, вымогатель потребовал 30 000 рублей.
Жертва перевела деньги через приложение, а затем, 20 февраля, обратилась в полицию. Там анонима сразу вычислили. Вымогательницей оказалась 37-летняя жительница города Усмань. Уголовное дело возбудили по 163 статье УК и спустя неделю расследование завершилось.
Как сообщили в пресс-службе УМВД области, обвиняемая во всем созналась и подробно рассказала, как вымогала деньги у девушки. Дело уже передали в суд. Женщине за вымогательство грозит до 4 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU