28 Февр. 2020 2020-02-28T11:30:54+03:00

В Липецке больше недели ищут мужчину с татуировкой на руке Фото: ДНД "Патруль"

Липчанин ушел из дома и до сих пор не вернулся [фото]

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В областном центре ищут мужчину 1988 года рождения. Как сообщили в сообществе "ПАТРУЛЬ | ЛИПЕЦК", пропал Порядин Геннадий Сергеевич. На прошлой неделе, 20 февраля, липчанин вышел из дома и не вернулся. До настоящего момента его местонахождение не установлено.

Приметы: худощавого телосложения, темные волосы, серый цвет глаз, на руке татуировка "За вас"

Был одет: куртка черного цвета до бедра без капюшона, спортивные брюки черного цвета с белыми полосками по бокам, черные осенние кроссовки.

Все, кто видел Геннадия Порядина или знает, где он может находиться, либо обладает другой полезной для поиска информацией, просьба сообщить по телефону: 102 - полиция, 71-58-37 - ДНКД "Патруль". Можно написать на электронную почту patrul48@bk.ru

В Липецке больше недели ищут мужчину с татуировкой на рукеФото: ДНД "Патруль"

ИСТОЧНИК KP.RU