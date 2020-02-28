В Липецке организация выплатила долг в 3,5 млн рублей после ареста 26 машин

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:41:35+03:00

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В Липецком районном отделе УФССП России находилось сводное исполнительное производство в отношении юридического лица. Организация задолжала сельскохозяйственному предприятию аж 3 500 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области, должнику дали время, чтобы добровольно вернуть деньги. Но он этого не сделал. Тогда пришлось действовать судебным приставам. Оказалось, что за должник является владельцем 26 машин. Приставы вынесли запрет на регистрационные действия. То есть на автомобили наложили арест. Липчанин не мог продать, либо переоформить транспорт на других лиц.

Данная мера сработала. Организация полностью погасила задолженность. Также приставом был взыскан исполнительский сбор - 240 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU