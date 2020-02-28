2020-02-28T13:03:22+03:00
Происшествия

В центре Липецка 6 улиц остались без света из-за аварии на сети

Специалисты уже восстанавливают электроснабжение
Юлия КЛЮЕВА
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В центре Липецка 6 улиц остались без света из-за аварии на сетиВ центре Липецка 6 улиц остались без света из-за аварии на сетиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту пятницу, 28 февраля, в центре Липецка погас свет. Как сообщили в пресс-службе Ао "ЛГЭК", в 9.38 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались следующие улицы: Зегеля, Интернациональная, Циолковского, Угловая, Семашко, а также частично Гагарина.

На месте происшествия уже работают специалисты. Они восстанавливают электроснабжение по резервной схеме. Одновременно с этим рабочие проводят испытание кабельной линии. А также ищут поврежденный участок.

По словам специалистов, причиной такой аварии могла стать погода. Из-за дождя почва в определенном месте резко оттаяла, что поспособствовало движению грунта на участке, где проложен кабель.

Напомним, подробную информацию можно получить по телефонам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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