В центре Липецка 6 улиц остались без света из-за аварии на сети
В эту пятницу, 28 февраля, в центре Липецка погас свет. Как сообщили в пресс-службе Ао "ЛГЭК", в 9.38 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались следующие улицы: Зегеля, Интернациональная, Циолковского, Угловая, Семашко, а также частично Гагарина.
На месте происшествия уже работают специалисты. Они восстанавливают электроснабжение по резервной схеме. Одновременно с этим рабочие проводят испытание кабельной линии. А также ищут поврежденный участок.
По словам специалистов, причиной такой аварии могла стать погода. Из-за дождя почва в определенном месте резко оттаяла, что поспособствовало движению грунта на участке, где проложен кабель.
Напомним, подробную информацию можно получить по телефонам: 175 и 236-175.
ИСТОЧНИК KP.RU